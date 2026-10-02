Рэпера Рик Росса обвиняют в домашнем насилии

Американский рэпер Рик Росс (настоящее имя Уильям Леонард Робертс II) предстал перед судом после ареста по двум обвинениям, связанным с домашним насилием. Об этом сообщает издание ABC.

Рано утром 1 октября музыкант добровольно сдался полиции в Майами-Бич. После оформления его поместили в тюрьму. Росса обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью посредством удушения, а также в нанесении побоев по менее тяжкой статье.

В суде адвокат артиста Брэдли Хоренстайн заявил о непризнании вины от имени своего подзащитного. Имя человека, который выступил заявителем по делу, публично не раскрывается.

Судья постановил, что Росс не должен приближаться к заявителю. Размер залога установили в пять тысяч долларов (по курсу ЦБ на 1 октября — около 415 тысяч рублей).

Музыкант уже сталкивался с проблемами с законом. В рамках нового дела дальнейшее решение будет зависеть от хода судебного разбирательства.

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