Рэпера Рик Росса обвиняют в домашнем насилии

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 26 0

Музыкант добровольно явился в полицейский участок, после чего был заключен под стражу.

Рик Росс арестован по обвинениям в домашнем насилии

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/CraSH/imageSPACE

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Американский рэпер Рик Росс (настоящее имя Уильям Леонард Робертс II) предстал перед судом после ареста по двум обвинениям, связанным с домашним насилием. Об этом сообщает издание ABC.

Рано утром 1 октября музыкант добровольно сдался полиции в Майами-Бич. После оформления его поместили в тюрьму. Росса обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью посредством удушения, а также в нанесении побоев по менее тяжкой статье.

В суде адвокат артиста Брэдли Хоренстайн заявил о непризнании вины от имени своего подзащитного. Имя человека, который выступил заявителем по делу, публично не раскрывается.

Судья постановил, что Росс не должен приближаться к заявителю. Размер залога установили в пять тысяч долларов (по курсу ЦБ на 1 октября — около 415 тысяч рублей).

Музыкант уже сталкивался с проблемами с законом. В рамках нового дела дальнейшее решение будет зависеть от хода судебного разбирательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер и музыкальный продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс. — Прим. ред.) вновь оказался в одиночной камере.

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Рэпера Рик Росса обвиняют в домашнем насилии

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