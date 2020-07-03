Путин остроумно отреагировал на флаг ЛГБТ на американском посольстве

Владимир Путин подписал указ о вступлении в силу поправок, за которые большинством проголосовали российские граждане. Затем он провел встречу с рабочей группой по Конституции, в рамках которой всплыл инцидент, связанный с американским посольством.

24 июня на здании посольства США в Москве был вывешен радужный флаг, якобы в рамках поддержки ЛГБТ-сообщества. Об этом Путину рассказал сенатор Алексей Пушков.

«Они кое-что показали по поводу того, кто там работает… Нестрашно, мы много раз говорили на этот счет, у нас позиция понятная. В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, национальности, сексуальной ориентации, религиозным признакам. Никогда в России такого не было и не будет никогда», — заявил президент.

Путин отметил, что несколько лет назад в России был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Идея в том, чтобы позволить человеку вырасти и самостоятельно принять решение о своей судьбе. Россия выступает не против гомосексуализма, а против навязывания его детям.

Также президент отметил, что в некоторых странах, в отличие от РФ, до сих пор остались уголовные статьи за гомосексуализм, а кое-где такое обвинение может даже закончиться смертной казнью. Путин призвал тех, кто тратит свое время на разыгрывание «нетрадиционной» карты в России, обратить внимание на другие проблемные места.