Путин остроумно отреагировал на флаг ЛГБТ на американском посольстве
Глава государства еще раз обозначил позицию России по вопросу нетрадиционной сексуальной ориентации.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мамонтов, 5-tv.ru
Владимир Путин подписал указ о вступлении в силу поправок, за которые большинством проголосовали российские граждане. Затем он провел встречу с рабочей группой по Конституции, в рамках которой всплыл инцидент, связанный с американским посольством.
24 июня на здании посольства США в Москве был вывешен радужный флаг, якобы в рамках поддержки ЛГБТ-сообщества. Об этом Путину рассказал сенатор Алексей Пушков.
«Они кое-что показали по поводу того, кто там работает… Нестрашно, мы много раз говорили на этот счет, у нас позиция понятная. В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, национальности, сексуальной ориентации, религиозным признакам. Никогда в России такого не было и не будет никогда», — заявил президент.
Путин отметил, что несколько лет назад в России был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Идея в том, чтобы позволить человеку вырасти и самостоятельно принять решение о своей судьбе. Россия выступает не против гомосексуализма, а против навязывания его детям.
Также президент отметил, что в некоторых странах, в отличие от РФ, до сих пор остались уголовные статьи за гомосексуализм, а кое-где такое обвинение может даже закончиться смертной казнью. Путин призвал тех, кто тратит свое время на разыгрывание «нетрадиционной» карты в России, обратить внимание на другие проблемные места.
Читайте также
40%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?