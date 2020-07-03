Эмин Агаларов в форме копа поздравил бывшую жену с юбилеем

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Валентин Черников
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Подписчики упрекнули певца в том, что пять лет назад он разорвал отношения с азербайджанской красавицей.

Фото, видео: Instagram @eminofficial

В юбилей Лейлы Алиевой поклонники Эмина Агаларова пожалели о его разводе с первой супругой. Артист тепло поздравил ее с 35-летием на своей странице Instagram

«С днем рождения, Лейла, ты настоящий друг, замечательная мама и напарник по жизни. Будь всегда счастлива — ничто тебя не остановит», — написал Эмин на английском языке.

На первый взгляд неуместное слово «напарник» певец употребил неслучайно. К посту он добавил снимок, на котором стоит в форме американского полицейского возле патрульной машины. Рядом с копом красотка в желтом платье с сияющей улыбкой на лице. Это именинница.

Instagram @eminofficial

Глядя на удачное фото, фанаты Агаларова упрекнули его за разрыв с первой женой. И дело даже не в том, что Алиева — дочь президента Азербайджана. По мнению подписчиков, звезда эстрады потерял сногсшибательную девушку и замечательную маму двух его сыновей — Али и Микаила и дочери Амины.

«Зря ты развелся»;

«Конечно зря, Лейла — лучшая женщина»;

«Иногда нужно потерять, чтобы узнать цену утерянного», — откликнулись подписчики.

Агаларов и Алиева расстались в 2015 году, но сохранила теплые отношения и совместно воспитывает наследников. Весной этого года Эмин объявил о разводе со второй женой — моделью Аленой Гавриловой, которая подарила ему дочь Афину. Полуторогодовалую малышку певец также решил воспитывать совместно с матерью, несмотря на разрыв любовных отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруга Эмина Агаларова сделала трогательное фото крошечной дочки.

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