Эмин Агаларов в форме копа поздравил бывшую жену с юбилеем
Подписчики упрекнули певца в том, что пять лет назад он разорвал отношения с азербайджанской красавицей.
Закрыть
Смотрите также:
«Смотрите на „Сибирь“!» — как в последние секунды развели в воздухе два самолета
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @eminofficial
В юбилей Лейлы Алиевой поклонники Эмина Агаларова пожалели о его разводе с первой супругой. Артист тепло поздравил ее с 35-летием на своей странице Instagram
«С днем рождения, Лейла, ты настоящий друг, замечательная мама и напарник по жизни. Будь всегда счастлива — ничто тебя не остановит», — написал Эмин на английском языке.
На первый взгляд неуместное слово «напарник» певец употребил неслучайно. К посту он добавил снимок, на котором стоит в форме американского полицейского возле патрульной машины. Рядом с копом красотка в желтом платье с сияющей улыбкой на лице. Это именинница.
Глядя на удачное фото, фанаты Агаларова упрекнули его за разрыв с первой женой. И дело даже не в том, что Алиева — дочь президента Азербайджана. По мнению подписчиков, звезда эстрады потерял сногсшибательную девушку и замечательную маму двух его сыновей — Али и Микаила и дочери Амины.
«Зря ты развелся»;
«Конечно зря, Лейла — лучшая женщина»;
«Иногда нужно потерять, чтобы узнать цену утерянного», — откликнулись подписчики.
Агаларов и Алиева расстались в 2015 году, но сохранила теплые отношения и совместно воспитывает наследников. Весной этого года Эмин объявил о разводе со второй женой — моделью Аленой Гавриловой, которая подарила ему дочь Афину. Полуторогодовалую малышку певец также решил воспитывать совместно с матерью, несмотря на разрыв любовных отношений.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруга Эмина Агаларова сделала трогательное фото крошечной дочки.
Читайте также
56%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?