Игорь Бутман рассказал о новой возлюбленной

Отношения с новой избранницей принесли настоящее счастье Игорю Бутману. Об этом самый известный российский джазмен рассказал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». Правда, 58-летий саксофонист неохотно делится подробностями личной жизни и не решается представить возлюбленную поклонникам. Музыкант лишь отметил, что она красива, добра и вкусно готовит.

За плечами у Бутмана три брака. Его первой женой стала гражданка США по имени Айлин. Их союз продлился три года. Во второй раз он вновь взял в жены американку по имени Донн. Дама родила от него сына Михаила, но после разрыва забрала у Игоря права на него. Наследник джазмена не говорит по-русски и по воли матери и отчима не общается с биологическим отцом.

Самый долгий союз у него получился с третьей женой Оксаной — 18 лет. Она родила музыканту двух сыновей — Даниила и Марка. Но семейную жизнь с соотечественницей саксофонист не смог однозначно назвать счастливой. У пары часто происходили скандалы.

«Чтобы не портить нервы, решили расстаться. Мы сейчас встречаемся иногда. Оксана занимается дизайном. Когда мы были вместе, она не имела возможности заниматься тем, чем хочет», — заметил Бутман.

По его словам, огромное влияние на разрыв долгих отношений повлиял проект фигуриста и хореографа Ильи Авербуха — «Ледниковый период». В 2009 году джазмен принял участие в третьем сезоне шоу. Он выходил на лед в паре с болгарской фигуристкой Албеной Денковой.

«Мой брак разрушил Илья Авербух. Я стал участвовать в ледовом шоу и сразу как-то остыл к жене. Может, это была звездная болезнь. Сейчас я общаюсь с Оксаной. Мы помирились, но вместе не смогли бы больше жить. У нас была хорошая, но сложная жизнь. Случались нервы, срывы, но, как говорится, не мы первые, не мы последние. Самое главное, что Даниил и Марк нормально общаются со мной», — сказал Бутман.

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