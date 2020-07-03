«Горько молодым!» — 18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж

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Виктория Андреева
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Прекрасную новость Агния Осина сообщила подписчикам в Instagram.

Фото, видео: Instagram @iammagnia

Тема:
Евгений Осин

Дочь покойного музыканта Евгения Осина, 18-летняя Агния и ее возлюбленный Владислав официально узаконили отношения. Фото и видео с церемонии бракосочетания девушка опубликовала в личном Instagram-аккаунте.

Известно, что долгое время Агния не решалась рассказывать фанатам о скором замужестве. Однако в последние несколько дней публиковала в сети загадочные посты, с намеками на предстоящую свадьбу.

«Мне цветочек подарил вот такой красавчик, и через 11 дней ждем нечто прекрасное», — интриговала фолловеров звезда.

Поклонники, в свою очередь, делились самыми неожиданными догадками. В числе прочего, многие предполагали, что Агния ожидает первенца и вскоре сообщит об этом миру.

Insytagram @iammagnia

Судя по кадрам, влюбленные потратили массу времени, чтобы детально проработать образы для торжественной церемонии. В частности, дочери певца удалось найти удивительно стильное и, вместе с тем, без лишних прикрас, свадебное платье. Прическу она сделала максимально лаконичную — низкий пучок с легкими локонами — и поверх закрепила длинную фату. Молодой человек предстал перед публикой в сером костюме в клеточку, украшал который атласный галстук.

«Замужем за лучшим!» — кратко подписала свадебный ролик Агния.

В комментариях под ним поклонники звезды, а также самого покойного музыканта, признавались, что не ожидали скорого замужества совсем еще юной Агнии. Но вместе с тем пожелали влюбленным счастливых и долгих лет совместной жизни.

«Любви и счастья вам на долгие годы! Горько молодым!»

«Поздравляю от души! Пылкой и страстной любви и крепкого здоровья до 100 лет!»

«Агнеша, поздравляю, милая!!! Ураааа!!!» — откликались пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru показал фото с тайной свадьбы лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича.

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