Пилоты авиакомпании «Сибирь» объяснили свои действия в небе над Ростовом-на-Дону

Согласно предварительным выводам расследования шокирующего инцидента в воздухе над Ростовом-на-Дону, в опасном сближении пассажирских самолетов виноваты диспетчеры, которые нарушили установленные правила.

Этой же версии придерживаются и пилоты Airbus-320 авиакомпании «Сибирь», сославшись на несвоевременные команды диспетчера. Кроме того, командир воздушного судна (КВС) пояснил, что они никак не мог доложить на землю о срабатывании сигнализации, так как эфирное время было плотно занято экипажем арабской авиакомпании.

«Доложить диспетчеру фразу TCAS в режиме RA не представилось возможным ввиду того, что эфир занял докладом конфликтующий борт. Визуальный контакт был установлен в момент начала отворота с трассы», — написал в пояснении КВС Airbus-320, Вячеслав Тараскин.

«Причиной срабатыванию TCAS RA явилось несвоевременные команды диспетчера по предотвращению нарушений продольных интервалов», — добавил уже в своем объяснении второй пилот Денис Маркин.

Итогом болтовни на рабочем месте, которе привело к опасному сближению в небе над Ростовом все же стало увольнение диспетчера, прошляпившего конфликтующую ситуацию. Его коллега решением комиссии направлен на квалификационный экзамен. Есть вопросы и к старшему смены. Вопрос о соответствии им занимаемой должности пока остается открытым.

Ранее 5-tv.ru публиковал запись переговоров экипажей воздушных судов с диспетчерами и видео с радаров момента опасного сближения.