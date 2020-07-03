Дело о взятке в отношении следователя СК по делу о взятке отменено. Такое решение было только что, предварительно, подписано замгенпрокурором РФ Виктором Гринь.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, следователь центрального аппарата СК Руслан Миниахметов был задержан с поличным несколько часов назад.

В Генпрокуратуре заявили, что решение было преждевременным, незаконным и необоснованным.

Известно, что Миниахметов вел дело «Кировлеса», а также уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СК Дмитрия Довгия.