Дело о взятке в отношении следователя СК по делу о взятке отменено

|
Светлана Шевченко
Срочная новость 142

Такое решение, предварительно, было только что подписано замгенпрокурором РФ Виктором Гринь.

Дело о взятке в отношении следователя СК по делу о взятке отменено

Дело о взятке в отношении следователя СК по делу о взятке отменено. Такое решение было только что, предварительно, подписано замгенпрокурором РФ Виктором Гринь.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, следователь центрального аппарата СК Руслан Миниахметов был задержан с поличным несколько часов назад.

В Генпрокуратуре заявили, что решение было преждевременным, незаконным и необоснованным.

Известно, что Миниахметов вел дело «Кировлеса», а также уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова и бывшего руководителя ГСУ СК Дмитрия Довгия.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:14
«Вынужден вас расстроить»: Жорин ответил на слухи об «алиментном баттле» с Гордон
21:02
Шоу «Алые паруса» поставило рекорд по количеству зрителей
20:40
Игорь Бутман рассказал о новой возлюбленной
20:35
Дело о взятке в отношении следователя СК по делу о взятке отменено
20:28
Чиновников обяжут говорить по-русски
20:25
Актеру Геннадию Хазанову резко стало плохо

Сейчас читают

Обнаружены неизвестные видео с жертвами перевала Дятлова
Кто был в машине Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП: есть ответ?
«Очаровашки ждут папу»: Муцениеце показала нежное фото детей от Прилучного

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок