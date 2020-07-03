Неудачный маневр. Полицейскому случайно проломила череп дама сердца

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Алина Потёмкина
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Правоохранитель пытался выгородить благоверную, утверждая, что травму получил по неосторожности.

Неудачный маневр. Полицейскому случайно проломила череп дама сердца

Фото: www.globallookpress.com

Ссора с гражданской женой закончилась для московского полицейского переломом основания черепа. Травму благоверному и стражу порядка женщина нанесла ненамеренно.

Как стало известно изданию MK.RU, инцидент произошел в ночь со 2 на 3 июля. Старший лейтенант ОМВД России по району Выхино-Жулебино, находясь в отпуске, приехал на Самаркандский бульвар, чтобы отдохнуть вместе с коллегами. Вместе с ним прибыла и гражданская супруга. Между ними произошла ссора, и женщина собралась ехать домой. Резко нажав на газ, она случайно въехала в авто правоохранителя. Мужчина подбежал к ее машине и распахнул дверь. По словам участницы происшествия, в этот момент она сдала назад, случайно задев полицейского. От удара он упал и расшиб голову.

Коллеги по службе вызвали товарищу скорую. В больнице у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом основания черепа. Кроме того, по словам его сослуживицы, во время происшествия дама сердца наехала ему на ногу.

Интересно, что жертва неудачного маневра автовладелицы вступилась за виновницу инцидента: старший лейтенант сказал медикам, что упал. Женщине тоже понадобилась помощь врачей, так как она сильно переживала за благоверного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в центре Уфы развернулась длительная погоня за пьяным лихачом на кабриолете, в которой участвовало сразу три экипажа дорожной полиции.

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