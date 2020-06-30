Видео: Семенович показала упражнения для избавления жира на животе
Поп-звезда нашла легкий способ похудеть к лету и поделилась им со своими подписчиками.
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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Экс-солистка группы «Блестящие», певица и телеведущая Анна Семенович раскрыла секрет, как быстро и без изнурительных диет избавиться от жировых отложений в области живота.
По словам звезды, быстро привести себя в форму, поддерживать фигуру стройной и даже подкачать пресс поможет лишь одно простое упражнение. Как правильно его выполнять артистка показала на видео, опубликованном в Insta-сторис.
«После кардио обязательно вакуум живота. Делается от натощак. На выдохе мы втягиваем, прям всасываем в себя живот и держим. Потом выпускаем. Тогда у вас будет плоский живот! Это массаж внутренних органов и уборка висцерального жира», — разъяснила фолловерам звезда.
Впрочем, это не единственный секрет красоты Семенович. Певица утверждает, что одними физическими нагрузками лишние килограммы согнать будет непросто. Именно поэтому в период самоизоляции звезда опробовала на себе, а затем поделилась с поклонниками необычной, четырехдневной диетой.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в период самоизоляции Анна Семенович резко набрала вес.
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