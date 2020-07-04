У дома Абдулманапа Нурмагомедова собрались десятки людей, чтобы проститься с ним

Десятки жителей Дагестана пришли к дому российского тренера по боевым искусствам Абдулманапа Нурмагомедова — отца и тренера действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба. Несмотря на указание местных властей собираться большими группами из-за пандемии COVID-19, в селе Кироваул Кизилюртовского района толпа людей скопилась у ворот дома скончавшегося тренера, чтобы проводиь его в последний путь. Видео с места событий было опубликованог в сети.

Абдулманап Нурмагомедов сегодня был похоронен в своем родном селе.На церемонию прощания приехал глава Чечни Рамзан Кадыров в сопровождении членов регионального правительства.

Заслуженный тренер РФ был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы в конце апреля с подозрением на пневмонию, но вскоре врачи подтвердили коронавирус и перевезли на лечение в Москву. В конце июня его сын Хабиб Нурмагомедов рассказал в интервью одного из телеканалов, что отец находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, Абдулманап Магамедович перенес операцию на сердце и впал в кому.