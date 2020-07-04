Геннадий Хазанов госпитализирован
По предварительным данным, у артиста проблемы с сердцем.
Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил
Актер, руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов госпитализирован. Сейчас он находился в кардиологическом отделении клиники. По данным 5-tv.ru, Хазанову поставили диагноз нестабильная стенокардия (наиболее тяжелый период обострения ишемической болезни сердца, угрожающий развитием инфаркта миокарда — Прим.ред.).
Как ранее стало известно, утром к звезде приезжала бригада скорой помощи, однако он отказался ехать в больницу. Сообщалось, что ему резко стало плохо из-за проблем с сердцем.
Читайте также
77%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?