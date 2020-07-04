По предварительным данным, у артиста проблемы с сердцем.

Геннадий Хазанов госпитализирован

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Актер, руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов госпитализирован. Сейчас он находился в кардиологическом отделении клиники. По данным 5-tv.ru, Хазанову поставили диагноз нестабильная стенокардия (наиболее тяжелый период обострения ишемической болезни сердца, угрожающий развитием инфаркта миокарда — Прим.ред.).

Как ранее стало известно, утром к звезде приезжала бригада скорой помощи, однако он отказался ехать в больницу.  Сообщалось, что ему резко стало плохо из-за проблем с сердцем. 

В то же время ранее в интервью 5-tv.ru сам Геннадий Хазанов опроверг информацию о своем плохом самочувствии.

Геннадию Хазанову 74 года. Он известен зрителям по ролям во множестве фильмов: «Тихие омуты» (2000), «Снежная королева» (2003), «Кавказская пленница» (2014) и другим.

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