В ВОЗ назвали единственный «обнадеживающий» препарат от коронавируса
Его применение снижает заболеваемость, но не смертность от COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Saul Loeb, /CHROMORANGE / Bilderbox, /Chaiwat Subprasom, /ULMER via www.imago-images.de
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали единственное обнадеживающее лекарство от коронавируса. Как пишет РИА Новости, главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что на сегодняшний день в таком качестве зарекомендовал себя только препарат «Ремдесивир».
«На данный момент, кроме „Ремдесивира“, который показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, нет других обнадеживающих противовирусных лекарств», — отметила она в ходе выступления в ООН.
Препарат был зарегистрирован для лечения коронавируса в США 1 мая. Ранее он был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, но его эффективность не сумели доказать. Позже лекарству нашли применение в лечении инфекций SARS и MERS.
При лечении COVID-19 пациентам требуется в среднем курс «Ремдесивира», рассчитанный на пять суток. В течение этого времени используется порядка шести ампул лекарства, средняя стоимость такого курса оценивается в 2340 долларов (около 164970 рублей по действующему курсу — Прим. ред.).
На 4 июля в мире коронавирусом было инфицировано порядка 11 миллионов человек. Летальных исходов зарегистрировано более полумиллиона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав РФ расширил список лекарств, с помощью которых можно лечить коронавирус.
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