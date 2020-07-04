В ВОЗ назвали единственный «обнадеживающий» препарат от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали единственное обнадеживающее лекарство от коронавируса. Как пишет РИА Новости, главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что на сегодняшний день в таком качестве зарекомендовал себя только препарат «Ремдесивир».

«На данный момент, кроме „Ремдесивира“, который показал себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности, нет других обнадеживающих противовирусных лекарств», — отметила она в ходе выступления в ООН.

Препарат был зарегистрирован для лечения коронавируса в США 1 мая. Ранее он был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, но его эффективность не сумели доказать. Позже лекарству нашли применение в лечении инфекций SARS и MERS.

При лечении COVID-19 пациентам требуется в среднем курс «Ремдесивира», рассчитанный на пять суток. В течение этого времени используется порядка шести ампул лекарства, средняя стоимость такого курса оценивается в 2340 долларов (около 164970 рублей по действующему курсу — Прим. ред.).

На 4 июля в мире коронавирусом было инфицировано порядка 11 миллионов человек. Летальных исходов зарегистрировано более полумиллиона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав РФ расширил список лекарств, с помощью которых можно лечить коронавирус.