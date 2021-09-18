ТОП-3 знака зодиака, которым Ванга напророчила тяжкую судьбу

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Алина Потёмкина
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Великая предсказательница говорила, что людей этих знаков ждут трудные препятствия на пути.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Frank Röder, /Andrey Arkusha, /Kai Schirmer / CHROMORANGE

Названы три знака зодиака, представителям которых напророчила тяжелую судьбу великая болгарская предсказательница Ванга.

Весы

Люди этого знака очень зависимы от своего окружения. Они часто подчиняются требованиям своих близких, друзей и начальства. Это и чинит им препятствия на пути к счастью. Чтобы облегчить свою судьбу, им следует научиться брать на себя ответственность и принимать самостоятельные решения.

Близнецы

Неудачи и тернии на пути людей этого знака, по мнению Ванги, идут от того, что они очень закомплексованы. Это заставляет Близнецов постоянно доказывать что-то окружающим. Им следует быть спокойнее и уравновешеннее. Кроме того, их благополучию мешают часто вредные привычки.

Раки

Эмоциональные и тревожные Раки склонны к депрессии, притом по любому, даже мелкому поводу. Чтобы облегчить свою участь, им следует заручиться поддержкой верных друзей. Только искреннее общение способно подарить им необходимый для успеха настрой.

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