ТОП-3 знака зодиака, которым Ванга напророчила тяжкую судьбу

Названы три знака зодиака, представителям которых напророчила тяжелую судьбу великая болгарская предсказательница Ванга.

Весы

Люди этого знака очень зависимы от своего окружения. Они часто подчиняются требованиям своих близких, друзей и начальства. Это и чинит им препятствия на пути к счастью. Чтобы облегчить свою судьбу, им следует научиться брать на себя ответственность и принимать самостоятельные решения.

Близнецы

Неудачи и тернии на пути людей этого знака, по мнению Ванги, идут от того, что они очень закомплексованы. Это заставляет Близнецов постоянно доказывать что-то окружающим. Им следует быть спокойнее и уравновешеннее. Кроме того, их благополучию мешают часто вредные привычки.

Раки

Эмоциональные и тревожные Раки склонны к депрессии, притом по любому, даже мелкому поводу. Чтобы облегчить свою участь, им следует заручиться поддержкой верных друзей. Только искреннее общение способно подарить им необходимый для успеха настрой.

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