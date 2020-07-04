Фургон перевернулся в результате ДТП на МКАДе. Один человек погиб — видео
По предварительным данным, авария произошла на 36 километре кольцевой автомобильной дороги.
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Фото, видео: vk.com/msk_today, 5-tv.ru
Субботнее утро началось с серьезного ДТП на 36 километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, на МКАДе столкнулся автофургон и легковой автомобиль. По предварительным данным, удар был настолько сильным, что фура перевернулась. В ней оказалось зажато двое пассажиров. В интернете очевидцы разместили видео с места аварии.
По информации 5-tv.ru, один человек в результате инцидента погиб. Данные уточняются. На месте ЧП работают экстренные службы. Выясняются причины произошедшего.
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