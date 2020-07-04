Субботнее утро началось с серьезного ДТП на 36 километре Московской кольцевой автомобильной дороги. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, на МКАДе столкнулся автофургон и легковой автомобиль. По предварительным данным, удар был настолько сильным, что фура перевернулась. В ней оказалось зажато двое пассажиров. В интернете очевидцы разместили видео с места аварии.

По информации 5-tv.ru, один человек в результате инцидента погиб. Данные уточняются. На месте ЧП работают экстренные службы. Выясняются причины произошедшего.