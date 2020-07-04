Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 июля

Предстоящая неделя будет располагать многих из нас к спорам, конфликтам и противостояниям. К этому будут подталкивать ощущение, что нас недостаточно ценят, борьба за влияние, а также просто приступы вспыльчивости и раздражения.

Сглаживать и разгружать ситуацию будут все занятия, связанные с творчеством и красотой, а также романтическое общение и любовная жизнь.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, кому из знаков зодиака следует быть осторожным, а кому можно дать волю эмоциям.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя может стать испытанием и принести состояние дезорганизованности, рассеянности, неспособности сосредоточиться. Сложности с принятием решений и недостаток концентрации могут создавать проблемы. Лучше пока не планировать важных дел и не ставить личную планку слишком высоко.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит период собранности и организованности. Приложив небольшие усилия вы сможете добиться хороших результатов. Потребуется некоторая дисциплина, но результаты вас порадуют. Заставьте себя поработать!

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоящая неделя благоволит в романтических и любовных делах. Приятное общение и флирт создадут заряд позитивной энергии, помогут почувствовать особую радость и удовольствие. Не упустите этот период и наслаждайтесь жизнью.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков продолжается период особой осознанности. Хорошо будет подумать о себе, о своем месте в мире, о своих планах. Составьте план на следующий год вашей жизни - это поможет вам распорядиться возникающими возможностями с учетом ваших глубинных желаний.

Лев — гороскоп на неделю

Львам неделя окажет поддержку в романтической и любовной сфере, правда не самую сильную. И все же вы будете привлекательны для противоположного пола, активны и настойчивы. Не упустите этот шанс и развивайте отношения.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя будет благоприятной с точки зрения дел, планов, организованности и точности выполнения задач. В любовной сфере обстановка не так благоприятна. Она может принести разочарования и неудовлетворенность.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя довольно напряженная. У вас появляются оппоненты, возможно даже враги, и вы чувствуете себя очень неуверенно. Помогать вам будет особое обаяние, которое также будет присутствовать в вас и смягчать неприятные ситуации. Решайте вопросы с помощью компромисса, согласия и гармонии. Избегайте открытых конфликтов.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя благоприятная. Собранность, контроль и целеустремленность будут помогать вам двигаться вперед. Да и само ощущение уверенности в себе будет очень приятным. Поставьте перед собой значимые цели и решительно добивайтесь их реализации.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов на предстоящей неделе проявится особая активность, энергичность и настойчивость. Это будет помогать в делах, принесет дополнительную уверенность в себе. Подъем тонуса будет способствовать и занятиям спортом. Однако в сфере чувств и личных отношений по-прежнему непросто. Поиск гармонии, компромисса и эмоциональной удовлетворенности будет основной сложностью.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя напряженная. Сложности с ясностью мышления и с принятием решений будут влиять на разные сферы вашей жизни. Может быть ощущение упадка сил и неспособность собраться и сделать что-то осмысленное. Важные дела лучше отложить, а далеко идущие решения пока не принимать.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям энергии недели помогут в любовной и романтической сфере. Продолжается период, связанный с вдохновением, творчеством и романтикой. В дополнение к этому появилась энергия настойчивости, активности, решительности. Соединив настойчивость и обаяние, вы сможете добиться максимума на следующей неделе.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам неделя принесет подъем энергии, хорошее самочувствие, ясность и готовность действовать. Однако вместе с этим возможна эмоциональная неудовлетворенность, либо излишнее потакание своим слабостям. Если вам удастся преодолеть свою лень или другие слабости, то вы многое успеете в течение недели.

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