Здоровья не хватит! Медик назвал ТОП-3 опасных позы для сна

Сон — неотъемлемая и, пожалуй, одна из самых важных составляющих человеческой жизни. Сегодня многие знают, как важно отдыхать не три, а восемь часов в сутки; ложиться спать до полуночи и придерживаться строгого режима. Но как часто те же люди задумываются о позе для сна?

По мнению сотрудника Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь, то или иное положение тела во время отдыха может как улучшить состояние человека, так и способствовать развитию хронических заболеваний. Опираясь на статистику, медик выделил ТОП-3 опасных позы для сна.

Положение: лежа на боку

Как заявил Лю Чунь в беседе с китайским изданием Хуаньцю Шибао, поза «на боку» может вызвать патологические изменения в позвоночнике, ведь всю ночь он будет находиться в изогнутом состоянии, претерпевая колоссальные перегрузки.

«Такое скручивание вызывает давление между фиброзными кольцами вокруг соседних межпозвоночных дисков. Повышенное давление в межпозвоночном диске вызывает выпячивание пульпозного ядра в определенном направлении, вызывая тем самым грыжу поясничного межпозвоночного диска», — пояснил медик.

Положение: лежа на животе

По мнению эксперта, такое положение не позволит должным образом расслабить мышцы шеи, в результате сильного и непроизвольного запрокидывания головы, отмечает «Экономика сегодня».

«Это провоцирует развитие шейного спондилеза и также является одной из причин болей в пояснице», — отметил Лу Чунь.

А также напомнил, что в шейном отделе позвоночника проходят две жизненноважные артерии, обеспечивающие головной мозг «питанием». При засыпании на животе и, соответственно, постоянном нахождении головы в неестественной позиции, нарушается кровообращение, что повышает риск инсульта.

Положение: лежа с опорой на предмет

Спать, подпирая голову большой подушкой, также небезопасно, утверждает Лу Чунь. В данной ситуации вся нагрузка приходится на пояснично-крестцовый отдел позвоночника.

«Ведь в этой позе позвоночник находится в разной степени искривленности, так что неудивительно, что это может привести к болям в пояснице», — заявил медик.

Лучшие позы для сна

Отвечая на логичный вопрос, существуют ли в принципе позы, обеспечивающие здоровый и комфортный отдых, врач из Китая смело утверждает: «Да!». По мнению Лу Чунь, для начала важно подобрать ту самую, «идеальную» по высоте подушку, которая поддержит голову и шею, будет в меру мягкой, но достаточно упругой.

«Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией и мышцы могли быть полностью расслаблены. При положении лежа на спине положите подушку под колени, голова должна лежать высоко и удобно, а шея полностью поддерживаться подушкой», — посоветовал медик.

А также добавил, что тем, кто не хочет отказываться от позы «на боку» стоит подложить опору под поднятую руку и ногу, находящуюся в согнутом положении: так удаться компенсировать нагрузку на позвоночник.

При этом в ночное время лучше выбирать «правую сторону», тогда как лежа на левом боку «тяжелый груз» приходится на сердце, что опасно для людей с тяжелой сердечной недостаточностью и подобными заболеваниями.

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