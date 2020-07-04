Пенсионер до смерти забил соседа по палате ходунками в московской больнице

Два пожилых пациента в одной из московских больниц устроили драку, которая закончилась трагедией. Как стало известно 5-tv.ru, в процессе ссоры с онкобольным соседом 84-летний мужчина схватил ходунки и начал наносить удары своему оппоненту.

В результате, по предварительным данным, состояние пострадавшего резко ухудшилось. У него случился отек мозга. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли, пациент скончался. Его обидчик также сейчас находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с четвертой частью 11 статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Сегодня судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старик убил зятя отверткой и закопал его тело в поле.