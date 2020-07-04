Пенсионер до смерти забил соседа по палате ходунками в московской больнице
По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Фото: ТАСС / Frank Rumpenhorst
Два пожилых пациента в одной из московских больниц устроили драку, которая закончилась трагедией. Как стало известно 5-tv.ru, в процессе ссоры с онкобольным соседом 84-летний мужчина схватил ходунки и начал наносить удары своему оппоненту.
В результате, по предварительным данным, состояние пострадавшего резко ухудшилось. У него случился отек мозга. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли, пациент скончался. Его обидчик также сейчас находится в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с четвертой частью 11 статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
Сегодня судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что старик убил зятя отверткой и закопал его тело в поле.
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