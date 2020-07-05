Видео: После взрыва на трансформаторе жители района Адыгеи остались без света

Жители поселка Яблоновский в республике Адыгея этой ночью остались без света. Как сообщили в социальных сетях очевидцы, в районе был слышен взрыв на трансформаторной будке, после чего она загорелась. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Гагарина. Теперь жители близлежащих домов вынуждены обходиться без электричества.

На портале «Живая Кубань», было опубликовано видео, на котором виден пожар в трансформаторной будке. Обстоятельства ЧП устанавливаются. К месту инцидента направлены экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в трансформаторной будке на улице Некрасова в Москве, по словам очевидцев, произошел сильный хлопок. В результате происшествия, по предварительным данным, в близлежащих домах пропало электричество.