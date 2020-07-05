Трое детей утонули в Хабаровском крае

Трагедия произошла этим утром в селе Мариинском в Хабаровском крае. Утонули трое детей при купании в протоке Мариинская реки Амур. Информация о случившемся уточняется. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Забайкальском крае четверо взрослых погибли при спасении ребенка. Девочку удалось вытащить из воды живой, а четверо людей, пытавшихся ей помочь, утонули.