По предварительным данным, трагедия произошла в селе Мариинском.

Трое детей утонули в Хабаровском крае

Фото: МЧС России

Трагедия произошла этим утром в селе Мариинском в Хабаровском крае. Утонули трое детей при купании в протоке Мариинская реки Амур.  Информация о случившемся уточняется. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Забайкальском крае четверо взрослых погибли при спасении ребенка. Девочку удалось вытащить из воды живой, а четверо людей, пытавшихся ей помочь, утонули.

 

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