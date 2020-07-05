Трое детей утонули в Хабаровском крае
По предварительным данным, трагедия произошла в селе Мариинском.
Фото: МЧС России
Трагедия произошла этим утром в селе Мариинском в Хабаровском крае. Утонули трое детей при купании в протоке Мариинская реки Амур. Информация о случившемся уточняется. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Забайкальском крае четверо взрослых погибли при спасении ребенка. Девочку удалось вытащить из воды живой, а четверо людей, пытавшихся ей помочь, утонули.
Читайте также
+16° 753 мм рт. ст.
88%
88%
70.50
-0.02 79.22
-0.30
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?