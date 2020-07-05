Сергей Лазарев, которого давно подозревают в тайном романе с украинской певицей Каролиной Куек, известной под сценическим псевдонимом Ани Лорак, вновь раззадорил притихших было сплетников. Он выложил на своей странице в Instagram новое фото с коллегой и подругой. На снимке звезды позируют, соприкоснувшись головами.

«Обожаю Ани Лорак», — подписал фотографию певец.

Instagram @lazarevsergey

Примечательно, что Лорак тоже опубликовала на своей странице этот снимок. Но писать ничего не стала, ограничилась смайликом.

Поклонники обоих артистов с энтузиазмом принялись гадать, что же все-таки происходит между артистами, и как далеко зашли их отношения.

«Далеко не дружба».

«Пожааар!»

«Обожаю вашу пару! Мои самые любимые звезды! Берегите себя!»

«Лучшие друзья, как же здорово, что вы так крепко дружите!»

«А может, все-таки это любовь?»

«Ребят, ну вы все-таки вместе? Вы такая шикарная пара!»

«Ох, красивые! Мы ждали, вы наши молитвы слышите, да?» — пишут пользователи.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в прошлом году Ани Лорак развелась с мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу после почти 10 лет совместной жизни. А буквально за пару недель до официального расторжения брака певица отметила православное Рождество в Майами в компании Сергея Лазарева, что вызвало массу домыслов и предположений — вплоть до тайной свадьбы артистов.