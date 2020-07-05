Видео: обвинившая известного фотографа в изнасиловании модель приехала в полицию

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 166

Кроме того стали известны с ее слов подробности той злополучной ночи.

Фото, видео: ВКонтакте, 5-tv.ru

Подробности истории модели Дарьи Фисун, обвинившей в изнасиловании известного фотохудожника Сергея Берменьева, стали известны 5-tv.ru. По словам девушки, на кастинг к нему ее пригласили по телефону — звонившая представилась ассистенткой мастера.

Вначале модели было предложено выпить, но она отказалась. Несмотря на это фотограф налил в бокал вино. Чтобы не обидеть хозяина, девушка сделала маленький глоток только для видимости. Дальше, по ее словам, Берменьев отвел ее в спальню, положил на кровать и изнасиловал. При этом он не был груб с ней, но помешать его действиям она не смогла из-за сильного шока.

После полового акта фотограф со слов Фисун отвел ее в душ, подождал, пока она приведет себя в порядок, и продолжил вести светскую беседу, как ни в чем не бывало. Модель утверждает, что насильно в студии ее никто не удерживал, поэтому она попрощалась и уехала.

Позже, по словам Дарьи, фотограф написал ей и поинтересовался, хорошо ли она добралась до дома. Сейчас девушка обратилась в правоохранительные органы и написала заявление на Берменьева. Она намерена идти до конца, чтобы предотвратить повторение ее истории для других женщин и остановить художника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известного фотохудожника обвинили в изнасиловании. Сергей Берменьев прославился тем, что его объективу позировали первые лица государства, актеры, режиссеры, музыканты и прочие знаменитости. В числе его моделей были Мериил Стрип, Квентин Тарантино, Френсис Форд Кополла, Джек Николсон, Ричард Гир, Тина Тернер, Дэвид Боуи, Лучано Паваротти, Иосиф Бродский и многие другие.

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