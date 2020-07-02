Карпович ответила атакующим ее хейтерам после слухов о романе с Прилучным

Шквал оскорблений и угроз в адрес Мирославы Карпович после слухов о романе с Павлом Прилучным не отразился на ее моральном состоянии. Об этом звезда ситкома «Папины дочки» рассказала порталу Starhit.ru.

Актриса до последнего не комментировала нападки фанаток Агаты Муцениеце, с которой актер развелся 15 июля. Увидевшие его через неделю на снимке в компании с Карпович поклонники набросились на нее со всей ненавистью. И хотя Павел и Мирослава на фото занимались не сексом, а шоппингом, этого хватило для навешивания на девушку ярлыка разлучницы. Пользователи наводнили ее посты в Instagram сообщениями из разряда «ты ему не пара» или «Агата в сто раз лучше», не говоря уже о нецензурных обращениях. А многие и вовсе стали угрожать 34-летней актрисе расправой.

«Об угрозах мне сообщили друзья: звонили, интересовались, все ли у меня хорошо. Знаете, с годами я стала мудрой и не обращаю внимание на хейт», — ответила Карпович.

Звезда не без иронии заметила, что на протяжении периода самоизоляции она усиленно работала над своим микроблогом с целью нарастить количество подписчиков. В результате на ее страницу подписались лишь десять тысяч человек. История с Прилучным оказалась в этом смысле куда эффективнее и не потребовала приложения сил.

«После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность!» — передала хейтерам Карпович.

А вот говорить о возможном романе со звездой «Мажора» Мирослава отказалась. По ее словам, она принципиально не рассказывает, что происходит в ее личной жизни.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись после девяти лет брака. С начала года супруги заявляли, что перестали понимать друг друга, что не раз становилось поводом для конфликтов в семье. А в апреле актриса и вовсе обвинила мужа в рукоприкладстве в период его запоя.

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