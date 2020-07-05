«Обожаю „Зенит“»: Боярский о чемпионском титуле петербургской команды
Подопечные Сергея Семака обыграли «Краснодар» и досрочно стали Чемпионами по футболу 26-го тура Российской премьер-лиги.
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Фото, видео: ТАСС / Шрамко Андрей; 5-tv.ru
Актер Михаил Боярский, который является давним болельщиком петербургского клуба, выразил свои эмоции по поводу чемпионского титула «Зенита». По словам артиста, эта новость не стала для него чем-то необычным, потому что он не сомневался в победе любимой команды.
«Я дилетант, я болельщик, как и все петербуржцы. Обожаю „Зенит“. Мы безумно рады, эмоции не настолько восторженные, потому что „Зенит“ настолько вперед ушел, что волноваться за его чемпионство было бы бессмысленно. Они уже давно в лидерах и сегодня доказали это еще раз. Собственный подарок к 95-летию клуба, дай Бог, чтобы к 100-летию они были в такой же прекрасной форме», — сказал Боярский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургский «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул по футболу второй раз подряд и в шестой раз в истории клуба. «Сине-бело-голубые» обыграли «Краснодар» со счетом 4:2.
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