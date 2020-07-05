«Обожаю „Зенит“»: Боярский о чемпионском титуле петербургской команды

Актер Михаил Боярский, который является давним болельщиком петербургского клуба, выразил свои эмоции по поводу чемпионского титула «Зенита». По словам артиста, эта новость не стала для него чем-то необычным, потому что он не сомневался в победе любимой команды.

«Я дилетант, я болельщик, как и все петербуржцы. Обожаю „Зенит“. Мы безумно рады, эмоции не настолько восторженные, потому что „Зенит“ настолько вперед ушел, что волноваться за его чемпионство было бы бессмысленно. Они уже давно в лидерах и сегодня доказали это еще раз. Собственный подарок к 95-летию клуба, дай Бог, чтобы к 100-летию они были в такой же прекрасной форме», — сказал Боярский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербургский «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул по футболу второй раз подряд и в шестой раз в истории клуба. «Сине-бело-голубые» обыграли «Краснодар» со счетом 4:2.