🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака

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Василий Заика
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 июля, некоторым знакам зодиака показано проявлять как можно большую активность, посвятить время решению накопившихся проблем и заняться вопросами здоровья.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 июля, убывающая Луна поможет в решении накопившихся проблем. Однако силы важно тратить осторожно и вдумчиво, главное — не перестараться. В этот период можно планировать серьезный разговор с начальством, смену места работы или жительства.

♈ Овен

Овен, многие из нас пренебрегают интуицией и зацикливаются на материальном мире. На этом этапе жизни вы вспоминаете, кто вы есть, и восстанавливаете силы. Постарайтесь не растранжирить собственное «я».

Космический совет: доверьтесь внутреннему голосу.

♉ Телец

Тельцы, сегодня вам предстоит начать путь изучения собственных возможностей. Почему порой вы испытываете дискомфорт? Что мешает вам дышать полной грудью. С этими и другими вопросами предстоит разобраться.

Космический совет: освободить место для чуда.

♊ Близнецы

Близнецы, не бойтесь показаться чересчур эмоциональным или чувствительным. Все, что вы ощущаете, говорит о том, что вы не сухарь, и это вполне нормально. Вы скорее восхитите этими свойствами своего партнера, чем отпугнете.

Космический совет: не бойтесь выражать чувства.

♋ Рак

Рак, если у вас возникли сомнения относительно роли, которую вы должны сыграть в этой жизни, поверьте — вы получите ясность в ближайшие дни. Возможно, это ваше призвание — помогать другим, однако не стоит забывать о границах.

Космический совет: разберитесь в своих целях.

♌ Лев

Лев, вы на распутье, которое позволяет смотреть на свое прошлое сквозь призму мудрости. Что получилось у вас само собой? Где вы продолжали сталкиваться с блоками, несмотря на все ваши усилия? Анализ этого даст вам ключ к пониманию того, что никогда не было нужным для вас.

Космический совет: не живете ли вы чужой мечтой?

♍ Дева

Дева, хватит думать о том, чего хотят от вас другие. Для начала вам необходимо привести в порядок хаос в своей голове. Физические нагрузки благотворно повлияют на это. Ну, и, конечно, не будет лишним провести переоценку ценностей.

Космический совет: наведите порядок в голове.

♎ Весы

Весы, крайне важно делиться с другими накопленными знаниями и опытом. Ведь вам наверняка знаком закон бумеранга? Не бойтесь, что кто-то похитит ваши идеи, напротив вас зауважают и полюбят еще больше.

Космический совет: делиться — это во благо.

♏ Скорпион

Скорпион, хватит жить с обидой в сердце. Яд, который копится в вашей душе, отравляет лишь одного вас. Вы сможете забыть, простить и счастливо жить дальше. Главное — желание.

Космический совет: хватит себя отравлять.

♐ Стрелец

Стрелец, что вы выберете — жаловаться на обстоятельства или начать решать свои проблемы. От чего по-вашему больше проку? Это правда, что вы столкнулись с неопределенностью, но ситуация не является неразрешимой. То, что должно быть вашим, будет вашим.

Космический совет: побольше активности.

♑ Козерог

Козероги, обратите внимание на сигналы, которые дает вам ваше тело. Постарайтесь расслабиться, напряжение отнимает у вас много сил, которые нужны сейчас как никогда. Возможно, поможет медитация или приятная музыка.

Космический совет: максимально расслабьтесь.

♒ Водолей

Водолей, пришло время перейти в режим действия. Не ждите, пока кто-нибудь благословит ваш следующий ход или даст вам добро. Это ваше путешествие.

Космический совет: хватит слушать других.

♊ Рыбы

Рыбы, хватит винить во всех бедах обстоятельства. Вы — цельная личность, которая может постоять за себя. Хватит бояться всего на свете — неудач, насекомых, других людей. Вы справитесь со всем, потому что вы — боец.

Космический совет: будьте смелее.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 июля.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака

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