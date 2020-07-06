🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 июля, убывающая Луна поможет в решении накопившихся проблем. Однако силы важно тратить осторожно и вдумчиво, главное — не перестараться. В этот период можно планировать серьезный разговор с начальством, смену места работы или жительства.

♈ Овен

Овен, многие из нас пренебрегают интуицией и зацикливаются на материальном мире. На этом этапе жизни вы вспоминаете, кто вы есть, и восстанавливаете силы. Постарайтесь не растранжирить собственное «я».

Космический совет: доверьтесь внутреннему голосу.

♉ Телец

Тельцы, сегодня вам предстоит начать путь изучения собственных возможностей. Почему порой вы испытываете дискомфорт? Что мешает вам дышать полной грудью. С этими и другими вопросами предстоит разобраться.

Космический совет: освободить место для чуда.

♊ Близнецы

Близнецы, не бойтесь показаться чересчур эмоциональным или чувствительным. Все, что вы ощущаете, говорит о том, что вы не сухарь, и это вполне нормально. Вы скорее восхитите этими свойствами своего партнера, чем отпугнете.

Космический совет: не бойтесь выражать чувства.

♋ Рак

Рак, если у вас возникли сомнения относительно роли, которую вы должны сыграть в этой жизни, поверьте — вы получите ясность в ближайшие дни. Возможно, это ваше призвание — помогать другим, однако не стоит забывать о границах.

Космический совет: разберитесь в своих целях.