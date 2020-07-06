«Так вот как банкроты живут»: Пригожин показал пойманную рыбу размером с человека

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Валентин Черников
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Интернет-пользовали не удержались от сарказма в адрес продюсера после его демонстрации богатого улова.

Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif

Демонстрация богатого улова Иосифом Пригожиным стала очередным поводом для порции сарказма в сторону продюсера. Супруг певицы Валерии показал в Instagram пойманную рыбу длиной больше метра. Как уточнили его подписчики, это желтоперый тунец, который чаще всего водится в Атлантическом океане.

Диалог с поклонниками на тему рыбалки не сложился. В комментариях к посту пользователи тут же свернули на скандальную тему бедствующих артистов и припомнили Пригожину его просьбу о предоставлении единовременной выплаты из госбюджета в размере одного МРОТ. Негативных выпадов, как и прежде за последние два месяца, оказалось так много, что продюсер оставил попытки их парировать.

Instagram @prigozhin_iosif

«Рыбка как раз для бедствующих артистов», — написал один из подписчиков.

«Ага, на всех хватит», — подтвердил Пригожин.

Согласие звезды не успокоило хейтеров. Гости его микроблога прошлись и по банкротству его бизнеса, о чем стало известно в июне. Хотя, сам продюсер тогда уже не рискнул на это посетовать лично. В потоке злой иронии досталось и Сергею «Тарзану» Глушко, который вместе с продюсером весной пожаловался на потерю доходов.

«Это на субсидию от государства»;

«На выплату решил шикануть. Гулять так гулять»;

«Пусть Тарзану хоть плавник кинет. Тоже припух с голоду»;

«Так вот как, оказывается, банкроты живут», — пошутили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что в конфликт с Пригожиным из-за «бедствующих» артистов вступил Губерниев.

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