Покалеченные судьбы: кто ответит за трагедию на турбазе под Красноярском?

Причины другой трагедии на турбазе в Красноярском крае сейчас выясняют следователи. В эти выходные в эпицентре сильнейшего урагана оказался палаточный лагерь. Ветер сокрушительной силы валил вековые сосны на людей и машины. Одна женщина погибла, еще пятеро получили серьезные травмы. Озеро Маслеево — популярное туристическое место — в ту злополучную ночь в лагере находились сотни взрослых и детей.

Знали ли люди о надвигающейся опасности, и кто ответит за смерть человека — новые подробности трагедии выяснила Анна Воропай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких регионах России ожидают аномальную жару?