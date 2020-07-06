Покалеченные судьбы: кто ответит за трагедию на турбазе под Красноярском?
Мощный ураган повалил деревья на палаточный лагерь, одна женщина погибла, пятеро — получили серьезные травмы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de; 5-tv.ru
Причины другой трагедии на турбазе в Красноярском крае сейчас выясняют следователи. В эти выходные в эпицентре сильнейшего урагана оказался палаточный лагерь. Ветер сокрушительной силы валил вековые сосны на людей и машины. Одна женщина погибла, еще пятеро получили серьезные травмы. Озеро Маслеево — популярное туристическое место — в ту злополучную ночь в лагере находились сотни взрослых и детей.
Знали ли люди о надвигающейся опасности, и кто ответит за смерть человека — новые подробности трагедии выяснила Анна Воропай.
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