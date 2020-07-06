В каких регионах России ожидают аномальную жару?

Прогнозы синоптиков пока не дают поводов для оптимизма. В пожароопасных регионах температура воздуха не падает. Более того, аномальная жара придет и на другие территории.

По данным Гидрометцентра, до 40 градусов тепла ожидают в Белгородской, Воронежской, Саратовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в республике Адыгея.

В Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях температура будет еще выше. Ну, а впереди всех Калмыкия, там столбик термометра должен подняться до 43 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за мощного урагана один человек погиб и четверо пострадали в палаточном лагере под Красноярском.