В каких регионах России ожидают аномальную жару?
По прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется до 40 градусов тепла.
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Фото, видео: ТАСС / Rene Traut; 5-tv.ru
Прогнозы синоптиков пока не дают поводов для оптимизма. В пожароопасных регионах температура воздуха не падает. Более того, аномальная жара придет и на другие территории.
По данным Гидрометцентра, до 40 градусов тепла ожидают в Белгородской, Воронежской, Саратовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в республике Адыгея.
В Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях температура будет еще выше. Ну, а впереди всех Калмыкия, там столбик термометра должен подняться до 43 градусов.
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