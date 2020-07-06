День бикини! Почему все французские манекенщицы отказывались носить купальник?

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Страсти в Европе утихли только спустя шесть лет, после того как на экраны вышел фильм «Манина, девушка в бикини» с Брижит Бардо.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

В мире отмечают день бикини. Праздник, конечно, неофициальный, но с историей.

74 года назад знаменитый на весь мир женский купальник едва появившись наделал шуму на подиуме Парижа. Появляться на людях в таком наряде отказались все французские манекенщицы.

Но всего за несколько лет купальник завоевал сердца сначала европейских, а потом и советских женщин.

О том, как название «бикини» навсегда перестало принадлежать островам, расскажет Алиса Паршакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исполнительница хита «Ягода-малина» в третий раз вышла замуж и увлеклась яхт-спортом.

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