День бикини! Почему все французские манекенщицы отказывались носить купальник?
Страсти в Европе утихли только спустя шесть лет, после того как на экраны вышел фильм «Манина, девушка в бикини» с Брижит Бардо.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru
В мире отмечают день бикини. Праздник, конечно, неофициальный, но с историей.
74 года назад знаменитый на весь мир женский купальник едва появившись наделал шуму на подиуме Парижа. Появляться на людях в таком наряде отказались все французские манекенщицы.
Но всего за несколько лет купальник завоевал сердца сначала европейских, а потом и советских женщин.
О том, как название «бикини» навсегда перестало принадлежать островам, расскажет Алиса Паршакова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исполнительница хита «Ягода-малина» в третий раз вышла замуж и увлеклась яхт-спортом.
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