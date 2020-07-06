Исполнительница хита «Ягода-малина» в третий раз вышла замуж и увлеклась яхт-спортом

Певица Валентина Легкоступова в третий раз вышла замуж. На этот раз избранником звезды 80-х стал яхтсмен Юрий Фирсов, пишут Дни.ру.

Со своим возлюбленным 54-летняя исполнительница хита «Ягода-малина» познакомилась в социальных сетях, после чего вместе с ним отправилась в регату. Вскоре 57-летний мужчина, плененный обаянием Легкоступовой, сделал ей предложение руки и сердца, от которого артистка не смогла отказаться.

Вслед за возлюбленным певица увлеклась яхт-спортом и приняла участие в международных соревнованиях в Макао и Монте-Карло. В нынешнем избраннике артистка души не чает, так же как и он в ней.

«Мне хочется быть с ним каждую секунду. Мы два энерджайзера, которые много хорошего в жизни сделают», — призналась Легкоступова в программе «Судьба человека».

Свадебное торжество пары прошло в Сочи. Артистка пришла в белом платье с черной безрукавкой. На церемонии присутствовали только самые близкие.

Вторым супругом певицы был Алексей Григорьев, который по совместительству являлся ее продюсером. От него у артистки есть сын Матвей.

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