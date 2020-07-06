В США полиция разыскивает преступника, устроившего стрельбу в ночном клубе. В результате — два человека погибли, еще восемь были ранены. Момент удалось снять очевидцам.

Неизвестный открыл огонь из пистолета во время концерта рэп-исполнителя. Выступление было нелегальным.

Официально ночной клуб был закрыт из-за эпидемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что обстрелянная в Екатеринбурге семья рассказала о полученных травмах.