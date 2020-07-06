Мужчина открыл стрельбу на рэп-концерте в США — видео
В результате инцидента есть погибшие и раненые.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / PPI; 5-tv.ru
В США полиция разыскивает преступника, устроившего стрельбу в ночном клубе. В результате — два человека погибли, еще восемь были ранены. Момент удалось снять очевидцам.
Неизвестный открыл огонь из пистолета во время концерта рэп-исполнителя. Выступление было нелегальным.
Официально ночной клуб был закрыт из-за эпидемии коронавируса.
Ранее 5-tv.ru писал, что обстрелянная в Екатеринбурге семья рассказала о полученных травмах.
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