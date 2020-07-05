Обстрелянная в Екатеринбурге семья рассказала о полученных травмах

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Алиса Старжевская
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Пара подверглась нападению водителя BMW X5 на пешеходном переходе.

Обстрелянная в Екатеринбурге семья рассказала о полученных травмах

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Житель Екатеринбурга, который был обстрелян водителем, получил травму ушной раковины. Инцидент произошел в субботу на улице Фрезеровщиков, когда он вместе со своей супругой проходил по пешеходному переходу. Перед ними остановился автомобиль марки BMW X5, и водитель начал их поторапливать, пишет URA.RU. После этого владелец авто вышел из машины и выстрелил мужчине в лицо.

Как рассказала супруга пострадавшего Варвара Черных, у ее мужа диагностирован ушиб ушной раковины.

«Отек, есть и синее ухо. Хорошо, что по касательной выстрел был, не в глаз хоть. В справке «ушиб ушной раковины“», — рассказала Черных.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого в обстреле семьи. Как выяснили полицейские, ранее водитель BMW 1989 года рождения был неоднократно судим по статьям «Кража», «Разбой», «Побои», «Преступление в сфере незаконного оборота наркотиков», а также «Причинение вреда средней тяжести».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге неизвестный вонзил в сердце жителя шило, чтобы отобрать самокат.

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