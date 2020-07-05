Обстрелянная в Екатеринбурге семья рассказала о полученных травмах
Пара подверглась нападению водителя BMW X5 на пешеходном переходе.
Фото: ТАСС / Артем Геодакян
Житель Екатеринбурга, который был обстрелян водителем, получил травму ушной раковины. Инцидент произошел в субботу на улице Фрезеровщиков, когда он вместе со своей супругой проходил по пешеходному переходу. Перед ними остановился автомобиль марки BMW X5, и водитель начал их поторапливать, пишет URA.RU. После этого владелец авто вышел из машины и выстрелил мужчине в лицо.
Как рассказала супруга пострадавшего Варвара Черных, у ее мужа диагностирован ушиб ушной раковины.
«Отек, есть и синее ухо. Хорошо, что по касательной выстрел был, не в глаз хоть. В справке «ушиб ушной раковины“», — рассказала Черных.
Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого в обстреле семьи. Как выяснили полицейские, ранее водитель BMW 1989 года рождения был неоднократно судим по статьям «Кража», «Разбой», «Побои», «Преступление в сфере незаконного оборота наркотиков», а также «Причинение вреда средней тяжести».
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге неизвестный вонзил в сердце жителя шило, чтобы отобрать самокат.
Читайте также
83%
-0.02 79.22
-0.30
Нашли ошибку?