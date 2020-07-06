Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ростовом, один человек погиб
ЧП произошло в поселке Кирсалово.
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Фото, видео: МЧС РФ
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в поселке Кирсалово Ростовской области, пишет Интерфакс.
По информации агентства, один человек погиб, еще один — ранен.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ двигателя воздушного судна.
В местное МЧС поступило сообщение о том, что ЧП произошло с частным вертолетом во время обработки рисовых чеков.
Информация уточняется.
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