Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку под Ростовом, один человек погиб

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Нюра Незванова
Срочная новость 36

ЧП произошло в поселке Кирсалово.

Фото, видео: МЧС РФ

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в поселке Кирсалово Ростовской области, пишет Интерфакс.

По информации агентства, один человек погиб, еще один — ранен.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ двигателя воздушного судна.

В местное МЧС поступило сообщение о том, что ЧП произошло с частным вертолетом во время обработки рисовых чеков.

Информация уточняется.

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