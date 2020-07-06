Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось за год
Больше всего людей с крайне низкими доходами в Тыве.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Александр Казаков
Число россиян, живущих за чертой бедности, в 2019 году снизилось до 12,3% по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель составлял 12,9%. Доходы ниже половины прожиточного минимума в прошлом году имели 1,9% населения страны, что тоже ниже показателя 2018 года — тогда таких людей было более 2%.
При этом, как сообщает РИА Новости, уровень бедности в российских регионах распределяется неравномерно. Так, в Тыве количество людей, живущих за чертой бедности, составляет 6,6%. В Ингушетии этот показатель составляет 4,8%. В Республике Алтай в тяжелом финансовом положении находятся 4,2% населения. Еще в девяти регионах страны доля крайне бедных составляет от 3% до 3,5%.
Как отмечают авторы исследования, вызванный пандемией COVID-19 мировой кризис еще скажется на уровне жизни большого количества людей, в том числе и в России. Однако, по мнению экспертов, негативные тенденции могут частично компенсироваться финансовой поддержкой государства, которую правительство РФ значительно расширило, особенно для семей с детьми.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, с 1 июля начались единовременные выплаты семьям в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. На поддержку граждан государство выделило более 270 миллиардов рублей.
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