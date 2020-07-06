Татьяна Морозова в необычном платье загадала фанатам загадку

Звезда Comedy Woman крупно озадачила подписчиков в своем Instagram. Она приняла участие в этнической фотосессии: на знаменитости было белое платье с золотой росписью, напоминающее свадебное. Морозова намекнула, что платье является традиционным костюмом одного из народов, но не сказала какого. Вместо этого Татьяна решила развлечь аудиторию и поиграть с подписчиками в угадайку.

«Как вам мой наряд? Тоже, между прочим традиционный! Попробуете угадать какой страны?», — подписала она под фото.

Фото: Instagram @tatyanamorozova

Люди в комментариях подхватили затею Татьяны Морозовой и начали гадать, какому народу принадлежит платье с фотографии.

«Ну, я не знаю, поэтому пусть будет Башкирский», — выразила предположение подписчица.

«Турчанка??? Судя по коврам за спиной??? Не томи, душа моя, ответь скорей…», — эмоционально отреагировал кто-то.

«Казахстан!» — ответили в комментариях.

Судя по ответам подписчиков, наряд скорее всего принадлежит традициям Казахстана или Азербайджана.

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