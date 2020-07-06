«Я грубо не говорил»: Коклюшкин об оскорблении возлюбленной Петросяна

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин отрицает то, что он оскорбил Татьяну Брухунову. По словам Коклюшкина, он не говорил ничего грубого в отношении молодой возлюблненной Евгения Петросяна.

«Была статья, состоящая из двух частей. Первая верхняя часть подписана моей фамилией, вторая часть — там написано „как говорят другие артисты“, которые себя не назвали. Вот вторая часть — оскорбительная. Когда перепечатывали статью, приплюсовали мне чужие слова, грубые. Вот так и получилось», — рассказал 5-tv.ru Виктор Коклюшкин.

На вопрос: «Говорил ли он с Петросяном по поводу этой ситуации», Коклюшкин ответил отрицательно. Сатирик считает, что ему нечего объяснять Евгению Вагановичу.

«Я грубо не говорил, что мне объясняется? Если он здравомыслящий человек, он статью полностью прочитает, поймет, что я здесь ни при чем», — подчеркнул сатирик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Петросян подал заявление в прокуратуру на Виктора Коклюшкина. Юморист считает, что своими высказываниями Коклюшкин оскорбил Татьяну Брухунову. Если факт оскорблений подтвердиться, то сатирика могут оштрафовать.

В интервью 5-tv.ru адвокат Сергей Жорин рассказал, что Татьяну Брухунову задели слова Коклюшкина, но она не стала выносить это на публику, чтобы не привлекать внимание к скандалу.