Евгений Петросян подал заявление в прокуратуру на сатирика Виктора Коклюшкина
О том, почему оскорбился автор программы «Смехопанорама», 5-tv.ru рассказала адвокат Сергей Жорин.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru
Евгения Петросяна задели высказывания Виктора Коклюшкина о Татьяне Брухуновой. Коклюшкин в интервью изданию «Собеседник» раскритиковал молодую подругу Петросяна, и сказал, что она совершенно не подходит юмористу.
Петросян решил защитить честь возлюбленной и подал заявление в прокуратуру по статье «Оскорбление». Об этом 5-tv.ru сообщил звездный адвокат Сергей Жорин.
«Одно дело — конструктивно критиковать, другое — переходить на оскорбление, особенно в отношении женщины. Я, если честно, уже некоторое время замечаю за Коклюшкиным такую злость и, может быть, из него желчь даже какая-то исходит», — рассказал адвокат Сергей Жорин.
Жорин добавил, что Коклюшкин должен извиниться, но только в том случае, если он действительно говорил слова, которые ему приписывают. Адвокат не исключает возможность, что слова сатирика могли быть вырваны из контекста. Также Сергей Жорин рассказал, что возлюбленную Евгения Петросяна Татьяну Брухунову оскорбили слова Коклюшкина, но она не высказывалась публично, чтобы не тиражировать клевету. Если факт оскорблений от Коклюшкина все же докажут, сатирику грозит штраф. Адвокат Сергей Жорин надеется на объективную проверку.
Ранее молодую супругу Петросяна критиковал близкий друг юмориста, который пожелал остаться анонимным. Он рассказал, что был поражен злобой девушки.
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