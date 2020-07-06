ФСБ изъяла у наркокурьеров более полусотни килограммов запрещенных веществ
Крупные партии амфетамина и экстази предназначалась для реализации в 12 российских регионах.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Более полусотни килограммов наркотиков, которые везли на продажу в 12 российских регионов, изъяли сотрудники ФСБ.
Спецслужбы перехватили трех курьеров.
Задержания прошли в Московской и Ярославской областях. Пакеты с запрещенными веществами были спрятаны в тайниках, оборудованных в автомобилях. Все трое задержанных — граждане России.
Крупные партии амфетамина и экстази предназначалась для реализации в Центральной России, в Поволжье и на Юге страны.
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