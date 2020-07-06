ФСБ изъяла у наркокурьеров более полусотни килограммов запрещенных веществ

Более полусотни килограммов наркотиков, которые везли на продажу в 12 российских регионов, изъяли сотрудники ФСБ.

Спецслужбы перехватили трех курьеров.

Задержания прошли в Московской и Ярославской областях. Пакеты с запрещенными веществами были спрятаны в тайниках, оборудованных в автомобилях. Все трое задержанных — граждане России.

Крупные партии амфетамина и экстази предназначалась для реализации в Центральной России, в Поволжье и на Юге страны.