«Последний великий»: Режиссер Владимир Хотиненко о работе с Эннио Морриконе

Владимир Хотиненко поделился воспоминаниями о совместной работе с Энни Морриконе над фильмом «72 метра» в 2004-м. Как режиссер рассказал 5-tv.ru, в письме о предложении сотрудничества композитору он написал, что музыка Морриконе нужна не только его фильму, но и стране в целом.

«Мы написали, что в вашей музыке есть красота и надежда. Это нужно и моему фильму, и моей стране. Он запомнил эти слова и когда мы уже записали музыку, он пригласил нас на обед и вспомнил этот текст», — поделился Хотиненко.

Для подготовки музыки к фильму, режиссер специально приезжал в Рим к Морриконе. Как потом оказалось, одной поездкой работа с композитором не ограничилась.

«Ну, во-первых, много работали. Мы отсматривали материал, я несколько раз приезжал к нему специально в Рим. Мы рассуждали, какого характера должна быть музыка, потому что, когда я первый раз показывал ему материал, мы еще знакомились. Я поставил его музыку из фильма „Малена“. Он лег, абсолютно, когда мы черновой материал подкладывали. Он еще пошутил — Морриконе: „Теперь не отвяжешься!“ У него всегда была чуть вздорная интонация», — вспоминает кинематограф.

Хотиненко рассказал, как выглядели апартаменты Морриконе в Риме. Во время перерыва на кофе, они перемещались в гостиную, окна которой выходили на Пьяцца Венецию, расположенную у подножья Капитолия и Римского форума.

«Работаем-работаем, полдня сидели-сидели, а я чувствую, ему очень скучно. А он мне говорит: „Пойдем кофе попьем!“ А у него гостиная такая уникальная с гобеленами на Пьяцца Венеция выходит. Уникальное место», — рассказал Владимир Иванович.

Над музыкой к фильмам Эннио Морриконе работал только со своим оркестром. Когда композитор сказал Владимиру Хотиненко, что будет сотрудничать со своими музыкантами, режиссер занервничал и не мог представить, сколько будет стоить личный оркестр Морриконе. Кроме того, против желания дирижера могли выступит продюсеры фильма «72 метра». Также Хотиненко вспомнил, что у Морриконе была необычная звукозаписывающая студия, которая находилась в подвале полуразрушенного римского собора.

«Наслаждение было смотреть, как он дирижирует. Он же сам! Он говорит: „Первое условие — должен быть мой оркестр“. А я знаю, что у нас традиция, оркестр есть в кинематографии, а сколько стоит не знаю. И я так вздрогнул, думаю, ну сейчас продюсеры откажутся. Нет, согласились продюсеры, а он писал в Риме музыку. У него студия потрясающая! Там собор, который так и не восстановили с войны, а в подвале у него огромная студия. Мы там писали оркестр. И это потрясающе!» — поделился впечатлениями режиссер.

Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928-го в Риме, а скончался в ночь на 6 июля в одной из клиник родного города. В медицинское учреждение композитор попал после неудачного падения и перелома бедра. Мировую известность Морриконе получил, как автор саундтреков к фильмам Серджо Леоне, Бернардо Бертолуччи, Пьера Паоло Пазолини, Дарио Ардженто и других.

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