Илья Резник в интервью 5-tv.ru высказался в связи со смертью Эннио Морриконе. Поэт-песенник считает, что очень обидно потерять человека такой величины из-за простой оплошности. Итальянский композитор и дирижер скончался на 92-м году жизни в результате неудачного падения и перелома бедра.

«В наше страшное время, когда люди уходят от нас не только от вирусов, от цветных революций, но и из-за простой оплошности, обидно потерять великого композитора ЭнниоМорриконее, которому было, хотя и 91 год, но это не срок, это не возраст для великого композитора», — прокомментировал Резник в видео.

Илья Рахмиэлевич также добавил, что Морриконе, как человек великий, должен был бы жить 120 лет, а мир потерял талант, которым бог больше не наделяет людей.

«Великие люди должны жить 120 лет. И говорят, что незаменимых нет, но они есть и нет замены великим людям. Господь не дает в наше время талантов, гениев… Не дает, не дает, не дает… И мы потеряли этого композитора, но осталась его музыка — великая музыка, которая прозвучала в 400-х фильмах, которая звучала и по радио, и на концертах и других, так сказать, носителях. Это музыка сердца, музыка души», — поделиться мыслями автор песен.

Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928-го в Риме, а скончался в ночь на 6 июля в одной из клиник родного города. В медицинское учреждение композитор попал после неудачного падения и перелома бедра. Мировую известность Морриконе получил, как автор саундтреков к фильмам Серджо Леоне, Бернардо Бертолуччи, Пьера Паоло Пазолини, Дарио Ардженто и других.

Его шесть раз номинировали на «Оскар», но заветную статуэтку он получил дважды только в 2007-м за выдающиеся заслуги в кинематографе, а в 2016-м за лучшую музыку к фильму «Омерзительная восьмерка». Также Эннио Морриконе — трехкратный лауреат премии «Золотой глобус» и шестикратный лауреат премии BAFTA.

Накануне своего 90-летнего юбилея Эннио Морриконе дал большое интервью Пятому каналу, где рассказал о том, почему никогда не хотел выступать в роли дирижера, как относится к популярной музыке.

Ранее 5-tv.ru показал пять лучших композиций Морриконе.