«Приветствую с большой любовью»: Эннио Морриконе написал некролог о самом себе

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Марина Неруцких
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Знаменитый итальянский композитор скончался в ночь на 6 июля на 92-м году жизни.

«Приветствую с большой любовью»: Эннио Морриконе написал некролог о самом себе

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Дирижер и композитор Эннио Морриконе подготовился к своей смерти заранее. Как сообщает РИА Новости, адвокат знаменитости продемонстрировал журналистам, собравшимся в римской клинике, где в ночь на 6 июля скончался музыкант, текст некролога. Статью о самом себе написал сам Морриконе.

«Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью», — говорится в некрологе, обнародованном адвокатом и другом семьи музыканта Джорджо Ассуммой.

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В тексте также говорится, что похороны необходимо провести в приватной форме.

«Я не хочу беспокоить», — пожелал Морриконе.

Знаменитый композитор тепло попрощался с друзьями, родными и близкими и отдельно обратился к своей жене Марии со словами о невероятной любви, «которая держала нас вместе».

Обладатель двух премий «Оскар», трехкратный лауреат премии «Золотой глобус» и шестикратный — премии BAFTA, Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года в одной из больниц родного Рима, куда был госпитализирован после неудачного падения, закончившегося переломом бедра.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пианист-виртуоз Денис Мацуев, лично знавший Эннио Морриконе, прокомментировал смерть знаменитого итальянского композитора.

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