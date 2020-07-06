«Ушла легенда, глыба…»: Денис Мацуев о смерти Эннио Морриконе
Композитор скончался в Риме в ночь на 6 июля в возрасте 91 года.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Matteo Nardone, Viktor Borzyh; 5-tv.ru
Огромной утратой для всей мировой культуры назвал уход из жизни Эннио Морриконе российский пианист-виртуоз Денис Мацуев.
«Ушла легенда, глыба, последний из могикан. Его музыка совершенно неповторима, в которой собственный самобытнейший язык, самобытная интонация, в которой через несколько секунд ты понимаешь, что это музыка Морриконе», — сказал музыкант в интервью 5-tv.ru.
По словам Мацуева, ему посчастливилось встречаться с Эннио Моррриконе и в России, и за рубежом. В жизни это был «абсолютно уникальный, простой в общении» человек. Пианист надеялся посмотреть фортепианные концерты и миниатюры, которые сочинял композитор, но этого так и не довелось сделать.
«Мне посчастливилось встречаться в своей жизни с огромным количеством выдающихся людей в разных абсолютно сферах. И я точно могу сказать, чем выше человек по своему таланту и гениальности, он настолько прост в общении, что никогда не кажется, что это гениальный человек по улице идет… Так вот, Морриконе был один из самых простейших в общении людей, несмотря на свою уникальную самобытность и большой талант», — заключил Денис Мацуев.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, знаменитый итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе скончался в ночь на 6 июля в одной из клиник Рима, куда попал с переломом бедра. Маэстро был 91 год. Морриконе прославился как автор саундтреков к фильмам Серджо Леоне, Бернардо Бертолуччи, Пьера Паоло Пазолини, Романа Полански, Брайана де Пальмы и других известных режиссеров.
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