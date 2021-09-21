Трихолог назвала две основные причины выпадения волос

Как часто вы замечали, что ваши густые волосы поредели, а пол буквально усыпан ими после каждого расчесывания? Причин выпадения волос может быть множество, но специально для 5-tv.ru, врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова выделила две основных проблемы, из-за которых может уменьшиться волосяной покров вашей головы.

Волосы выпадают из-за стресса

Довольно банальная и частая причина выпадения волос, которая встречается повсеместно. Особенно это актуально сейчас, когда мир пережил перемены в связи с пандемией коронавируса. Больше всего стресса испытали жители мегаполисов, заметила врач-дерматолог. После пережитых расстройств выпадение волос наступает через два месяца. Если вы сильно нервничали несколько месяцев назад, а волосы начали выпадать только сейчас, смело можете идти к врачу-трихологу. Компетентный специалист назначит мезотерапию, необходимые витамины и составит план лечения в целом.

Волосы выпадают из-за нехватки железа

Дефицит железа в организме сопровождается не только вялостью, звоном в ушах и быстрой утомляемость, но и выпадением волос. Татьяна Егорова рассказала, что если выпадение волос не связано с пережитым стрессом, скорее всего, вам следует проверить уровень железа. Если обследование покажет нехватку элемента — именно это являться причиной потери растительности на голове. После поднятия железа на безопасный уровень в организме, волосы перестанут выпадать и даже начнут расти гуще.

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