Киевские боевики подорвались на минах при попытке выйти из окружения под Харьковым

РИА Новости: боевики ВСУ подорвались на минах при попытке выйти из окружения

В Харьковской области киевские боевики подорвались на минах, когда попытались выйти из окружения. Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, все произошло на Волчанском направлении. По предварительным данным, это были боевики из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Оставшихся в укрепрайонах киевских боевиков ВС России ликвидировали ударами FPV-дронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ожесточенные бои идут в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — в районе волчанского котла. Украинские формирования перебрасывают туда резервы, пытаются прорваться через окружение. Но неизбежно несут потери. ВС РФ уничтожают огневые точки противника. Штурмовые группы берут один населенный пункт за другим.

Также ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в Харьковской области был освобожден населенный пункт Зарубинка. Российская армия продвигается вперед на всей линии фронта.

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