Трехлетний сын Сергея Светлакова определился с профессией

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Ирина Дряхлова
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Шоумен сообщил об этом в посте в Instagram.

Фото, видео: Instagram @ssvetlakov; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Младший ребенок Светлакова сын Максим уже определился с профессией, сообщила Teleprogramma.pro. Сергей выложил в Instagram семейное видео, которое снял его наследник. В кадр попал не только Иван и его звездный папа, но и сводная сестра Анастасия и мама Антонина.

«Когда трехлетний сын хочет стать оператором…», — рассказал о планах сына Светлаков.

Фото: Instagram @ssvetlakov

Фолловеры артиста заметили, что Максим выглядит намного старше своего возраста. Кроме того, они заметили, что мальчик растет копией звездного отца.

«В смысле трехлетний? Мальчик на видео выглядит на все семь-восемь», — отметила подписчица.

«Сын похож на папу!»— указали на сходство в комментариях.

Со второй женой Антониной Чеботаревой Светлаков познакомился в 2011-м на премьере фильма «Камень» в Краснодаре. Будущая супруга знаменитости работала на этом мероприятии, где в ее обязанности входило встречать и провожать представителей киноиндустрии. Актер сразу же испытал сильную симпатию к Антонине. Пара поженилась в 2013-м в Таиланде, а в том же году родился их первый ребенок — сын Иван. Мальчика назвали в честь друга Светлакова и его коллеги по телешоу «Прожектор Пэрис Хилтон» Ивана Урганта. В 2017-м у пары родился второй сын Максим. От бывшей супруги Юлии у Сергея Светлакова растет старшая дочь Анастасия, которая появилась на свет в 2008-м.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Борис Корчевников опубликовал трогательное фото с ребенком на руках.

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