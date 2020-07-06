«Сомнений не вызывают»: Дочь обвиняемого в педофилии Дмитриева дала показания

Приемная дочь главы исторического общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии, дала показания. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов в интервью 5-tv.ru.

Как сообщил юрист, на суде была создана благоприятная атмосфера, и девочка рассказала о событиях именно так, как они произошли на самом деле.

«На протяжении судебного следствия у нас потерпевшая допрошена. Суд сумел создать благоприятную атмосферу, где девочка могла рассказать о тех событиях, как они были на самом деле», — сказал Перов.

По его словам, девочка ответила на вопросы следователей «искренне и последовательно», и у него ее показания «сомнений не вызывают».

Он отметил, что потерпевшая рассказала суду о тех событиях, которые являются «предметом исследования уголовного дела». Этим показаниям суд даст соответствующую оценку наряду с остальными доказательствами, имеющимися по данному делу.

Он также предположил, что судебные прения по делу начнутся, скорее всего, послезавтра.

64-летнего Юрия Дмитриева обвиняют в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. Поводом для возбуждения уголовного дела стали фотографии обнаженной девочки, которые, по заявлению защиты Дмитриева, он делал для контроля здоровья дочери.

Вместе с тем директор благотворительного фонда «Материнское сердце» Галина Власова считает, что без разрешения опекуна нельзя даже просто снимать ребенка на фото.

«В любом случае, даже если он является опекуном по договору, он должен получить разрешение на то, чтобы фотографию данного ребенка использовать по своему собственному назначению», — заявила Власова 5-tv.ru.

Она также подчеркнула, что такой человек как Дмитриев «не имел права быть родителем», а органы опеки приложили недостаточно усилий, чтобы предотвратить данную ситуацию.

«Если до такого дошло в семье, то предварительно не было той работы, которая должна быть», — считает Власова, добавив, что семья нуждалась в помощи соцуслуг.

Также версию о том, что Дмитриев отправлял в органы опеки фото обнаженной дочери для отслеживания ее физического состояния, директор фонда считает надуманной.

«Лично я задала бы вопрос, а вы бы своего ребенка могли бы фотографировать, чтобы кто-то там со стороны потом оценил его состояние. Нет. Я думаю, что своего ребенка он бы никогда не стал так фотографировать», –сказала она, отметив, что у Дмитриева не было никаких оснований делать снимки девочки, которая тем более является подростком.

Власова подчеркнула, что контроль за состоянием ребенка должны осуществлять психологические, педагогические и медицинские службы, которых в городе имеется достаточное количество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев заявил о давлении, которое оказывает на суд защита обвиняемого, назвав все произошедшее «театром абсурда».