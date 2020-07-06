Скандально известный бизнесмен Сергей Полонский попытался устроить драку в башне «Федерация» делового центра «Москва-сити». Кадры, на которых он ведет перепалку и угрожает физической расправой своему оппоненту, публикует 5-tv.ru.

Сообщалось, что бизнесмен вступил в словесную перепалку с обманутым дольщиком, который потребовал вернуть ему деньги. В ходе конфликта его остановили сотрудники службы безопасности, но это не усмирило Полонского. Он продолжал кричать и бросаться на людей, в частности, угрожать мужчине.

«Ногой получишь, если не отойдешь на полтора метра», — кричал Полонский.

Тогда на место происшествия были вызваны бойцы Росгвардии, после их вмешательства предприниматель покинул здание. На него уже составлено заявление, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Сергей Полонский был признан виновным в мошенничестве по делу о пропаже 2,6 миллиарда рублей в ходе долевого строительства. Он получил пять лет лишения свободы, но был освобожден в связи с истечением срока давности преступления.

Также Полонский устроил драку в Камбодже. Там он избил нескольких моряков и выбросил за борт. Кроме того, им было нарушено миграционное законодательство. После пребывания под стражей его экстрадировали на родину.

Также за бизнесменом числится долг по налоговым отчислениям. Его размер составляет порядка 232 миллионов рублей.

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