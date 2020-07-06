«Зенит» — чемпион! Дворцовый мост в Петербурге окрасили в цвета родной команды
Болельщики «сине-бело-голубых» празднуют присвоение чемпионского титула футбольному клубу.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге и фонари на Большом проспекте Петроградской стороны окрасили в цвета «Зенита». Так, город на Неве празднует досрочное звание чемпиона России, которое было присвоено петербургским футболистам после победы над «Краснодаром».
Отмечается, что световое оформление жители города и гости Северной столицы смогут наблюдать в течение двух ночей — 6 и 7 июля с 23:00 до 03:00.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Зенит» в шестой раз становится чемпионом России по футболу. Петербуржцы набрали 62 очка и за четыре тура до окончания чемпионата опередили на 13 баллов ближайшего преследователя — московского «Локомотива».
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