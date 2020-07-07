Борис Джонсон постригся и сходил в паб — видео
К услугам парикмахера премьер-министр Великобритании прибег впервые с начала пандемии коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley
Борис Джонсон поменял имидж, да так, что удивил британцев. А всего-то премьер-министр постригся. Впервые с начала пандемии коронавируса.
За то время, что парикмахерские не работали, глава правительства зарос так, что по его словам волосы стали превращаться в дреды. Журналисты даже начали сравнивать Джонсона с героем детского сериала о приключениях ожившего пугала. Поэтому в тот же день как было разрешено открыть салоны красоты министр отправился стричься. А затем отпраздновал это событие в ближайшем пабе, которые тоже начали работать после длительного перерыва.
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