Борис Джонсон поменял имидж, да так, что удивил британцев. А всего-то премьер-министр постригся. Впервые с начала пандемии коронавируса.

За то время, что парикмахерские не работали, глава правительства зарос так, что по его словам волосы стали превращаться в дреды. Журналисты даже начали сравнивать Джонсона с героем детского сериала о приключениях ожившего пугала. Поэтому в тот же день как было разрешено открыть салоны красоты министр отправился стричься. А затем отпраздновал это событие в ближайшем пабе, которые тоже начали работать после длительного перерыва.