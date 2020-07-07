Под Калининградом поисковики обнаружили останки семерых советских солдат. Погибшие были похоронены в воронке от разрыва артиллерийского снаряда. Истории героев активисты восстанавливают по крупицам: где-то удается найти документы, а кого-то опознают по пуговицам.

Выяснить из документов точное место гибели советских солдат — невозможно. Высота 70.9 несколько раз переходила из рук в руки. Красноармейцев хоронили немцы. В общей могиле, не разбирая имен и званий.

Леонид Китрарь продолжит.