В воронке от упавшего снаряда нашли останки советских солдат — видео
Раскопки проводились под Калининградом.
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Фото, видео: ТАСС / Рогулин Дмитрий; 5-tv.ru
Под Калининградом поисковики обнаружили останки семерых советских солдат. Погибшие были похоронены в воронке от разрыва артиллерийского снаряда. Истории героев активисты восстанавливают по крупицам: где-то удается найти документы, а кого-то опознают по пуговицам.
Выяснить из документов точное место гибели советских солдат — невозможно. Высота 70.9 несколько раз переходила из рук в руки. Красноармейцев хоронили немцы. В общей могиле, не разбирая имен и званий.
Леонид Китрарь продолжит.
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