«Шикарная пластика!» — Туктамышева и Самодурова устроили жаркие танцы

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Валентин Черников
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Прославленные фигуристки показали мастер-класс с элементами стрип-дэнс.

Фото, видео: Instagram @liza_tuktik

Фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова зажигательно станцевали для поклонников на баскетбольной площадке. Их совместное видео появилось в Instagram. 23-летняя чемпионка мира и 17-летняя чемпионка Европы составили отличный танцевальный тандем.

Навыки парных занятий пригодились девушкам, чтобы разучить синхронные движения. В результате фанаты увидели яркий номер с элементами танца живота и стрип-дэнс под бодрый трек Belly Dancer сенегальско-американского певца Эйкона.

Instagram @liza_tuktik

Стиль одежды — единственное, в чем не сошлись красавицы. Самодурова на видео предстала в спортивных штанах и майке. Туктамышева оделась по-хулигански: джинсы и черная блузка в белый горошек, завязанная под самой грудью.

Более опытная коллега и движениями показывала, кто здесь старший. Елизавета сексуально играла с растрепанными волосами, чуть откровеннее крутила бедрами, а при выполнении синхронного разворота на 180 градусов явно не по «сценарию» провела пальчиками по джинсам сзади, подчеркнув аппетитные формы.

«Круто, легко, весело! Прекрасные фигуристки»;

«Смотрел бы на Софу вечность!»

«М-м-м, шикарная пластика!» — отреагировали взбудораженные подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Туктамышева перечислила шесть заветных желаний.

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