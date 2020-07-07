«Шикарная пластика!» — Туктамышева и Самодурова устроили жаркие танцы
Прославленные фигуристки показали мастер-класс с элементами стрип-дэнс.
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Фото, видео: Instagram @liza_tuktik
Фигуристки Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова зажигательно станцевали для поклонников на баскетбольной площадке. Их совместное видео появилось в Instagram. 23-летняя чемпионка мира и 17-летняя чемпионка Европы составили отличный танцевальный тандем.
Навыки парных занятий пригодились девушкам, чтобы разучить синхронные движения. В результате фанаты увидели яркий номер с элементами танца живота и стрип-дэнс под бодрый трек Belly Dancer сенегальско-американского певца Эйкона.
Стиль одежды — единственное, в чем не сошлись красавицы. Самодурова на видео предстала в спортивных штанах и майке. Туктамышева оделась по-хулигански: джинсы и черная блузка в белый горошек, завязанная под самой грудью.
Более опытная коллега и движениями показывала, кто здесь старший. Елизавета сексуально играла с растрепанными волосами, чуть откровеннее крутила бедрами, а при выполнении синхронного разворота на 180 градусов явно не по «сценарию» провела пальчиками по джинсам сзади, подчеркнув аппетитные формы.
«Круто, легко, весело! Прекрасные фигуристки»;
«Смотрел бы на Софу вечность!»
«М-м-м, шикарная пластика!» — отреагировали взбудораженные подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Туктамышева перечислила шесть заветных желаний.
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